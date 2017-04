“BMW está para tomar posiciones, tiene un patrón muy interesante”

La marca alemana de automóviles, BMW, se presenta según Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, como una oportunidad de inversión.

Doblado ha señalado que “BMW es un valor que tiene un patrón muy interesante, está en zona para toma de posiciones, y por encima de su soporte se configuró una gran vuelta, y a mí me gusta mucho, pero no tiene lo que presenta Amadeus, que es el momento, y para eso tendría que superar los 86 euros”. Además, de Amadeus apunta que “por mucho que lo mire no lo voy a encontrar porque ha subido mucho, le han puesto por las nubes porque se lo ha ganado, pero no significa que no pueda tener correcciones por el camino. Mientras no pierda los 44 euros no pierde la más mínima debilidad”.

Técnicas Reunidas

“Técnicas Reunidas no me desagrada, porque si no lo hace bien a corto plazo es que está dejando referencias, busca el paso a macro-onda ganando”.

Por último, ha hablado de Abengoa, y de la crítica situación por la que está pasando, “el análisis técnico no tiene respuestas para todo, pero intentamos acercarnos con herramientas humildes. Pero algo tan hundido dice que es bajista, hay gente que hace mucho dinero comprando cosas que el mercado cree que no vale nada, pero de cada diez veces el mercado se equivoca una”.