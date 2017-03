“BMW tendría que subir un 7% para revertir la tendencia, no tiene estrategia”

La automovilística alemana BMW trae, según Roberto Moro, analista de APTA Negocios, una dinámica de máximos relativos decrecientes que le impide escalar.

El analista ha comenzado por valores de menor capitalización, como Azkoyen, “lo está haciendo muy bien, nos ha dejado un soporte en 7,10 que trataría de respetar, viene cayendo dese 8,50, si pierde el soporte me las quitaría, aunque podríamos pensar que es una corrección y podemos aprovecharla”.

BMW y Daimler

“La dinámica que trae es de máximos relativos decrecientes, y así no se sube, está justo el precio en 85,40 en esa tangencia. Pensar en que pueda revertir la tendencia tendría que ser si sobrepasamos máximos y aún le queda un 7%, es de estos títulos que ahora mismo no le veo estrategia, no merece la pena. Y Daimler tuvo ayer una caída muy importante, no ha sido capaz de romepr una fortísima resistencia, y hasta que no lo veamos poe encima de 73, desde el lado alcista no me llama la atención, no sería flexible”.

Por último, también ha habaldo de GAM, “parece que hubiera podido completar la corrección porque ha caído en zig zag y le ha llevado a buscar niveles de Fibonacci, se ha detenido en el 0,5% en precios de cierre. Hay que estar más vigilantes de los 0,28 en ese precio de cierre porque si no, se puede complicar bastante”.