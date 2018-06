“Dentro del sector tecnológico, me quedaría con Nvidia”

Nvidia ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía, con Miguel Méndez, director de Big Deal Capital.



Méndez ha empezado hablando de otro título, Reno de Medici. “Este tipo de compañías, que son chicharros, ya sabemos todos lo que pasa. Aquí es coge el dinero y corre, la verdad es que una subida del 20% puede extenderse poco. Aquí no está el dinero, esto es para especular un poco y ya está. Sé que el sector está en buen momento y puede subir hasta el 1,50. Pero nada más”.

“Me gusta el timing de Advanced Micro Devices, está resurgiendo desde los 10 dólares hasta los 16”

“Me encanta los semiconductores, el sector está muy bien. También me gusta el timing de Advanced Micro Devices, está resurgiendo desde los 10 dólares hasta los 16. Sigue habiendo mucho dinero en ese sector. IBM me gusta algo menos, está en máximos descendentes y en zona de soporte, yo aquí no estaría. Creo que hay mucho recorrido aquí aunque no sea el mejor momento”.

En el caso de Cisco, ha señalado que “el comportamiento del ejercicio pasado me encantó. Estamos en 44 dólares, tiene un doble techo en 46 pero bueno, aquí sí que coincido, de los tres me quedaría con Nvidia”.