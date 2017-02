Dudas sobre los terminales de 1.000 euros en Apple y Samsung

Javier Sanz, de Adsl Zone, ha analizado lo que será el Mobile World Congress de Barcelona, y ha valorado la capacidad de venta de los alta gama de Apple y Samsung.



Sanz ha hablado del Mobile World Congress de Barcelona, “destacaría la parte de inteligencia artificial, asistentes a los usuarios para que nos hagan la vida más fácil. Nos encontraremos también terminales más potentes, aunque cada vez será más descafeinado porque las grandes marcas no presentan todos sus productos”.

Añade también que “HTC está viviendo una situación bastante crítica y no me extraña que se separe de la feria por el ahorro de costes. Y Xiaomi es muy importante en China, pero ya ha perdido la primera posición, además tiene su principal mercado en China. Creo que no va a haber ninguna sorpresa en el cartel, aunque tengo ganas de ver la cuarta plataforma que va a presentar Telefónica”.

Mayor presencia del motor

“Este año tendremos más presencia de marcas de motor, es la primera vez que Ford nos invita, los coches cada vez están más conectados. Todo el big data que se genera alrededor de los dispositivos tiene más protagonismo”.

Pero Sanz tiene dudas sobre la venta de grandes terminales, “Apple nunca ha tenido presencia destacada en la feria, pero en el caso de Samsung la lectura es que están vendiendo muchísimos terminales, están copando el terreno de las gamas bajas los Huawei y demás, y ellos se quedan con los gama alta. Empezarán a tocar las versiones de 1.000 euros, nos estamos volviendo un pco locos”.