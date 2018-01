Duro Felguera sube otro 20% mientras el tiempo corre en su contra

Duro Felguera (MDF) se dispara un 20% en Bolsa en la jornada de este lunes y es el valor estrella de la Bolsa española desde el inicio del año. En total, se ha anotado una subida de casi el 60% en cinco jornadas. No obstante, aún no hay acuerdo para evitar la quiebra, a siete días de que expire el plazo de su refinanciación.

No obstante, la propia histórica compañía asturiana ya aseguró que no hay aún firmado un acuerdo y que las negociaciones continúan su curso. El plazo para alcanzar un acuerdo expira este próximo 15 de enero, siempre y cuando la banca no lo amplíe, como se especula en el mercado.

En los últimos días han aparecido rumores de un millonario rescate, que supuestamente entregaría Blas Herrero, fundador de Kiss FM, junto con un grupo de empresarios. Éstos aportarían 100 millones de euros, un balón de oxígeno para que Duro Felguera pueda hacer frente a gastos corrientes y mantener así su actividad, de la que dependen 2.000 empleados.

De momento, la compañía ha paliado el varapalo sufrido en 2017, con una caída superior al 70%, tan solo superada por Abengoa, que se desplomó un 93% en su regreso al parqué bursátil y Pescanova, que se dejó casi un 80%.

Acacio Rodríguez, actual presidente y nombrado el pasado 6 de noviembre, tiene ante sí la titánica tarea de reflotar la compañía. De momento, el único comunicado oficial reza: “Que no se han producido variaciones de los hechos comunicados el pasado 29 de diciembre 2017 referidos a los procesos de desinversión en negocios y activos no estratégicos, conversión de deuda financiera y ampliación de capital con incorporación de nuevos socios”. Todo ello a tan solo una semana de que espire el plazo de gracia otorgado por la banca a finales de octubre para evitar la quiebra.

Si las negociaciones van a buen ritmo, se especula que la banca otorgará otro período de tiempo para evitar la situación de inviabilidad. Antes, Antonio del Valle había dimitido de su cargo de presidente, momento en el que la banca dio luz ‘luz verde’ a la renovación de avales a Duro Felguera por valor de 31 millones de euros, un dinero fresco para poder continuar su negocio.

Antonio del Valle está imputado por corrupción y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. La Fiscalía asegura que entre 2008 y 2011, Duro Felguera habría suscrito tres contratos de asesoramiento con empresas del entorno de Hugo Chávez, un extremo negado por la propia empresa.

Rodríguez, por su parte, ha enviado una carta “a todo el personal” de la compañía en la que establece la “prioridad absoluta” de mejorar la competitividad por las pérdidas registradas y que “han comprometido el presente y futuro de la sociedad”, según recoge El Confidencial. “Ello implica concentrar áreas de responsabilidad, evitando dispersión de decisiones, una mayor coordinación entre las mismas y a la vez balancear los efectivos para una mejor saturación productiva y poder reaccionar más rápido a las necesidades de obras en los múltiples países”, subraya la carta del presidente.