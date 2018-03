“ENCE tiene una tendencia alcista clara, pondría el stop en 5,40”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, apunta que entrar en un valor con la tendencia de ENCE implica riesgos, aunque señala que su recorrido es sólido.



López ha contestado a un oyente del Consultorio de Bolsa que preguntaba por ENCE y Repsol. “Son dos valores en situación muy diferente. ENCE tiene una tendencia alcista más clara, lo único es que entrar en un valor así implica más riesgos. Está cotizando a 6,32 y el stop habrá que ponerlo en 5,40. Por otro lado lleva una tendencia muy sólida. Repsol está bastante más lateral, la ventaja es que está cerca del soporte en 13,60, y aquí el riesgo es menor, aunque también tiene menos potencial de subida”.

“Deutsche Post ha perdido los mínimos de febrero y no sabemos dónde puede parar”

“Deutshce Post es de los valores que en esta segunda fase de la corrección ha perdido los mínimos de febrero y no sabemos dónde puede parar, salvo con niveles lejanos como 31 euros. No creo que llegue hasta allí, la cuestión es cómo trabajarlo, porque meterse ahora no me parece razonable”.

También añade que “de momento tiene una estructura bajista clara. Esperaría a que hiciera un movimiento hacia arriba, por encima de 36 euros al menos daría una señal de que ha encontrado un suelo de corto plazo”.