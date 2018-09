“Faes Farma ha demostrado que su zona de rebote es 3,40”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que en esta ocasión parece que Faes Farma quiere volver a rebotar en los 3,40 euros hasta los 3,95.



El analista de APTA Negocios ha empezado hablando de Siemens Gamesa. “A mí no me agrada, la sensación que me da es que después de un rebote importante comenzó a caer y creo que vivimos solo la primera parte de la caída. La clave es 11,20, si lo vemos por debajo en precios de cierre ese será el escenario que se produzca. Aunque aún así es un soporte importante, y si lo aguanta podemos entrar”.

“Romper el 3,95 en Faes Farma es un empeño importante”

“Ya ha demostrado sobradamente que la zona que está sirviendo para rebotar es 3,40. La única ocasión en que sucedió se fue de 3,40 a 3,95, y en esta ocasión parece que quiere volver a hacerlo, pero romper el 3,95 es un empeño importante”.

Roberto Moro, ha añadido que “para mí en el momento actual, para tomar posiciones, serían Santander y Telefónica en España, en Europa he comentado algunos como Louis Vuitton, ASML Holding, Infineon, y otros que han funcionado de escándalo como Renault o Safran que puede parecer que da vértigo, pero sigue como una rosa”.