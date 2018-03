“Gestamp es una buena compañía, la mantendría si no pierde los 6,20”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, también dice que Gestamp es uno de los valores que está entre los favoritos para dar el salto al Ibex 35.



PUBLICIDAD

Para el analista, “Gestamp es uno de los favoritos para pasar al Ibex. Tampoco es que eso sea muy decisivo, el patrón más habitual es que en los meses previos puede tener un cierto comportamiento mejor. Eso no quiere decir que si estamos en un mercado bajista muy intenso no se compensaría. Pero bueno es una buena compañía, en crecimiento, con buenas expectativas sobre sus resultados y es un valor para estra en él y mantenerlo si no se va por debajo de 6,20”.

Telefónica, invertir ahora o esperar a que supere la zona de 8,20

“Hay dos opciones, ha rebotado recientemente en 7,50 que es un soporte muy importante. Podemos entrar ya poniendo el stop en ese nivel. La otra opción sería esperar a que superara la zona de 8,20, con un cierre por encima, sería ahí donde entraríamos”.

En cuanto a Técnicas Reunidas, ha señalado que “aquí la situación es algo más dudosa, yo esperaría un poco para ver si retrocede a los 23 euros, que es la zona en la que yo creo que se podría entrar”.