“Grifols suele tener éxito cuando refinancia, el mercado le perdona los apalancamientos”

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, habla de la situación económica actual, y de la buena tendencia que está teniendo Grifols.

Forcada afirma que “estoy preocupado por la política y el euro. En Holanda puede ganar Wilders también, y se podría temer por el euro de nuevo. En Francia si quitas a Fillon, Le Pen está ascendente. El aspecto político está pesando sobre el mercado. Francia es lo que más está afectando al mercado. Le Pen ha dicho cosas que no se pueden hacer”.

Caixabank

“La reacción es lógica, se presiona la cotización a la baja, y la política también perjudica, pero nada permite pensar que no vaya a reducir más su participación, es una presion psicológica”.

De Grifols ha dicho que “es una buena noticia, suele tener éxito cuando refinancia y sigue bajando su deuda. Es una compañía que está creciendo desde hace años, y se está convirtiendo en un monstruo en lo suyo, y el mercado le tolera los grandes apalancamientos”.

FCC

“La verdad es que la construcción no me gusta, a FCC le han metido algunos extraordinarios que no se preveían, la entrada de Slim cambia la estrategia, aunque eso sí, ahora me preocuparía menos. Se tiene que diferenciar entre invertir y especular, ahora hay que comprar Arcelor, Gamesa…ese tipo de valores”.