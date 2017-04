Grupo Norte pide un pacto social contra las “malas prácticas” en el sector servicios

El presidente de Grupo Norte, José Rolando Álvarez, ha reclamado hoy un gran pacto social en España que acabe con las malas prácticas que se están produciendo en el sector de multiservicios. “Afecta a las empresas que estamos intentando hacer las cosas del modo correcto y como consecuencia a miles de trabajadores”, ha afirmado.

Álvarez ha recordado que los tribunales han anulado ya más de medio centenar de convenios de empresa firmados sin la representación real de los trabajadores y considera que ha llegado el momento de promover un pacto conjunto que establezca un crecimiento armónico como garantía de estabilidad, “donde los salarios estén vinculados a la productividad y que suponga un antídoto contra la desigualdad”. Necesitamos, ha dicho, “un gran pacto social que impida que haya una España a dos velocidades y donde las prácticas fraudulentas no tengan cabida en la cultura empresarial”.

En este sentido, ha defendido la Reforma Laboral que en 2012 “nos permitió ganar flexibilidad en un momento extremadamente delicado para nuestro país”, pero al mismo tiempo ha denunciado el modo en el que “algunos operadores han aprovechado la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales para reducir sus costes con salarios inferiores y atentando contra la sana competencia”.

El presidente de Grupo Norte ha hecho una llamada a la reflexión, por un lado a los clientes “para que todos sin excepción apostemos por un nuevo modelo basado en el conocimiento y en el valor, en el que la competitividad se alcance gracias a empleos productivos y no a costa de los salarios” y, por otro, a las administraciones “para que acaben con el monopolio del precio como único criterio de adjudicación en beneficio de la calidad de los servicios públicos que los ciudadanos merecen”.

Grupo Norte ha venido resolviendo esta situación aplicando, como principio general, los convenios sectoriales pactados con los representantes de los trabajadores. José Rolando Álvarez ha reconocido hoy que esta forma de actuar ha supuesto sacrificar parte de las ventas al no poder competir en costes en igualdad de condiciones para determinados contratos.

“Ni hemos querido ni vamos a participar nunca de esas prácticas, aun sabiendo que en el corto plazo están afectando a nuestra cuenta de resultados”, ha dicho, para añadir a continuación que “no se trata de creernos más puristas que nadie; se trata de comprender que la nueva industria de los servicios, al menos así lo entendemos en Grupo Norte, no es aquella vinculada a los salarios no productivos, sino al compromiso conjunto de empresa y trabajadores en un proyecto común. No es aquella que habla en términos de costes, sino de valor. Y desde luego no es aquella que recurre al fraude de ley para ser más competitivos, sino a la transparencia y a la responsabilidad”.

Este es el contexto que ha servido a José Rolando Álvarez para explicar el cambio de modelo que ha impulsado la compañía en estos tres últimos años y que ha derivado en el Plan Estratégico 2017-2019. El cumplimiento de los 22 objetivos recogidos en el documento, posicionará a Grupo Norte como una empresa más grande, más relevante y aún más rentable, con unas ventas que superarán los 300 millones de euros, pero sobre todo supondrá un antes y un después en la forma de trabajar en el sector. “En Grupo Norte creemos en una nueva industria de los servicios que permita aportar más valor a los clientes, gracias a tres grandes palancas: personas, procesos y tecnología”, ha explicado José Rolando Álvarez, quien considera que “si conseguimos entre todos expandir esta cultura empresarial, tendremos empresas capaces de competir en cualquier rincón del mundo y trabajadores imbatibles, mejor formados y, también por qué no decirlo, mejor pagados”. Los resultados a los cambios introducidos en estos tres últimos ejercicios empiezan a dar sus frutos. De hecho, Grupo Norte ha cerrado el primer trimestre de 2017 multiplicando por cuatro la venta nueva y triplicando el margen bruto asociado a los contratos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone superar incluso las mejores previsiones. “Estamos convencidos de que lo mejor está por venir porque nuestros clientes están entendiendo el nuevo mensaje que le estamos trasladando y, aunque somos conscientes de que esto es una carrera de fondo, sabemos que hemos elegido la dirección correcta y que ahora llega el momento de coger velocidad”, ha defendido José Rolando Álvarez. www.grupo-norte.es

El ejercicio 2016, el último de la transición hacia el nuevo modelo, sitúa a Grupo Norte en los 204 millones de euros en ventas, lo que representa un crecimiento del 1%, y con un resultado consolidado antes de impuestos de 0,4 millones. “Son cifras entendemos aceptables, sobre todo por el esfuerzo que hemos tenido que hacer en personas y en tecnología, y que marcan la base de partida para los próximos ejercicios”, relata Álvarez. Mención especial merece la evolución de la división de Soluciones de Recursos Humanos (selección, formación y trabajo temporal), que alcanza ya los 73 millones de euros (un 4% más que el año anterior), situándose como la sexta empresa de trabajo temporal por volumen de negocio en España. También evoluciona a mejor ritmo el negocio internacional, especialmente en Chile, donde las ventas se situaron en 11,6 millones de euros, con un crecimiento del 25% respecto al ejercicio anterior.

La compañía prevé que continúe el crecimiento por encima de los dos dígitos en Chile durante este año, después de lograr importantes contratos como la limpieza del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago o la seguridad en centros comerciales destacados de la capital. Por el lado negativo, las actividades de Vigilancia y Seguridad, que constituyen un sector en plena reconversión, sigue lastrando los resultados del Grupo, con 11 millones de ventas, un 2% por debajo del año anterior. A destacar, un año más, la solidez de la cartera de clientes, que continúa aumentando y diversificándose. El Grupo sigue manteniendo tasas de impago irrelevantes y mantiene un inmejorable período medio de cobro, como consecuencia de las rigurosas políticas de gestión y control internas. www.grupo-norte.es