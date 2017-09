“La pérdida del primer soporte en Tesla no implicaría una caída mayor”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, analiza la actualidad de títulos del mercado español e internacional como Tesla en Radio Intereconomía.



El analista de APTA Negocios ha comenzado contestando a un oyente del Consultorio de Bolsa de Capital, que preguntaba por el título. “RWE nos dejó una clara pauta de vuelta, primero cuando llegó a la zona de máximos nos dejó una clarísima pauta en forma de envolvente bajista. Y el máximo relativo anterior nos estaba dando señal de salida, y en esas estamos. Yo no dejaría que se fuera por debajo de 19 euros en precios de cierre”.

Valores para corto y largo palzo

“Para largo plazo estaría en Aena, también Colonial, Acciona y Acerinox, todos en el momento actual y con su correspondiente stop loss. Hay algunos como Gamesa que siguen estando para cortos, Iberdrola curiosamente también y probablemente Mapfre”.

El especialista también ha hablado de títulos extranjeros como Tesla. “También está en un soporte a corto plazo en 337. No parece peligroso, pero el nivel por debajo del cuál habría que pensar en un cambio de tendencia incluso a medio plazo es los 300 euros. La pérdida del soporte no tiene porqué necesariamente implicar una caída más grande, pero por debajo de 300 sí. Yo no dejaría que se me fuera mucho por debajo de 330”.

