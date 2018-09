“La única resistencia que Almirall tiene por delante son sus máximos históricos”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, apunta que el soporte más importante que tiene Almirall es el último gran impulso alcista que dejó en 16,40.



El analista de APTA Negocios también ha hablado de Repsol. “Yo cortos en Repsol solo los tomaría por debajo de 16,10, solo por debajo de esa zona, mientras tanto está haciendo lo mismo que en otras ocasiones, que tocó las zonas de abajo y rebotó. Siempre ha rebotado ahí, por lo tanto hasta que no pierda ese nivel no merece la pena tomar posiciones cortas”.

En cuanto a Almirall, dice que “la resistencia ya solo le quedan sus máximos históricos en los 18,50. El soporte más importante en lo que fue el origen del último gran impulso alcista que fue en 16,40. Es que no hay otro por la forma que ha tenido de subir ha generado más bien pocos. Así que sí, sería el soporte”.

“Nicolás Correa tiene una resistencia de corto plazo en 3,88”

“El soporte digamos que está tentando con él en 3,75, ha tenido algunas jornadas por debajo. Tiene una resistencia de corto plazo en 3,88, otra en 4,25, y por supuesto otra en 4,40. Precios de cierre por debajo de 3,63 me animarían a deshacer las posiciones, pero no pasa nada mientras no pierda los 3,75”.