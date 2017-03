“Los estibadores son unos burgueses, nada les parece suficiente”

Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, habla del conflicto de los estibadores y se opone a las exigencias del colectivo tras la votación en el Congreso.

El analista considera que “ha sido muy sorprendente, los estibadores son unos burgueses, me parece increíble que haya ganado con el apoyo de la izquierda y de Ciudadanos de esta manera. Volvemos a tener otra vez riesgo de elecciones anticipadas con bastante probabilidad”.

“Me parece increíble que haya que prejubilarles a los 50 años”

“Desde luego tenía que haber negociado esto cuando tenía la mayoría absoluta, lo que no se puede permitir es que un colectivo tan pequeño genere un impacto tan grande en el PIB del país. Me parece increíble que haya que prejubilar a los 50 años a gente que maneja una máquina”.

También ha apuntado que “era bastante generosa la oferta, y cerca del cliente de lo que puede ofrecer el Gobierno. Se han encontrado con un no rotundo, no porque estén realmente a favor, sino para darle un varapalo político al Gobierno. Tienen unos sueldos privilegiados, y ellos no han hecho esfuerzos durante la crisis ni ahora tampoco, nada les parece suficiente. Es una batalla política que ha perdido el Ministro, que parece que le queda un poco grande el cargo”.