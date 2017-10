“No creo que el subidón de Oryzon vaya a durar mucho”

Para Manuel Pinto, analista de XTB, la escalada en bolsa de Oryzon Genomics será efímera, ya que no da demasiada relevancia a que la entidad haya cambiado su sede.



La subida de Oryzon Genomics en bolsa ha sido una de las noticias del día en los mercados, sin embargo, Pinto opina que “aunque actualmente tiene un impulso por el cambio de sede, y no le daría mayor relevancia, si estuviese dentro del valor me plantearía incluso vender para no tener pérdidas. Aunque está siendo un día magnífico no creo que vaya a durar mucho”.

General Motors y Cisco System

“En cuanto a General Motors, hemos conocido datos del sector y han sido bastante positivos. Ha habido récord de ventas mensual en EE.UU., así que en ese impulso es un buen sector ahora mismo. Yo de momento mantendría la compañía en cartera. En cuanto a Cisco System ayer tuvo un buen día, pero tendrá una resistencia clave en los 34,50 y veremos qué hace en esos niveles, porque si lo supera sería un gran punto de entrada”.

Pinto también ha hablado del contexto en el que se mueve Tubacex, “actualmente supera los 3,15 euros por acción. Aunque lleve esa tendencia bajista parece que estaba ya consolidando niveles, yo me esperaría a que superara los 3,25, si supera esa zona puede darle ese impulso que le hagan llegar a los máximos anteriores que se sitúen en los 3,80. El valor tiene la primera resistencia la tendrá en 3,45”.