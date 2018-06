“No descarto que sigamos viendo subidas en CIE Automotive”

Sara Carbonell, analista de CMC Markets, analiza la entrada de CIE Automotive en el Ibex 35, y hace balance de la actualidad de los mercados.



Ante los recortes de hoy, Carbonell afirma que “creo que es una recogida de beneficios, estamos en un momento de mucha volatilidad últimamente. Hemos tenido datos macro no tan posotivos y lo que creo es que hoy va a tocar caída. Hasta que no se estabilicen los frentes abiertos que tenemos esto no cambiará, además los bancos son los que más sufren en estas situaciones”.



En cuanto a Italia, apunta que “a mí la situación de Italia me preocupa bastante, como economista hay un poco de lío en lo que quieren hacer, no encaja con Bruselas. Es el primer frente que tenemos que superar, y al guerra comercial es importante también pero creo que afecta más a EE.UU. Aunque por ejemplo el Nasdaq está en máximos. Es otro frente que está algo más descontado”.

“CIE Automotive puede estar algo sobrevalorada, pero aún así tiene muchísimo potencial y está muy bien gestionada”

“Esta compañía a mí me encanta. Desde el punto de vsita fundamental puede estar algo sobrevalorada, pero aún así tiene muchísimo potencial y está muy bien gestionada. No descarto que sigamos viendo subidas, lleva más de un 20% en el año”.