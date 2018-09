“No es momento de tomar posiciones en CIE Automotive”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de CIE Automotive y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Roberto Moro ha empezado hablando sorbe otros, como Europac. “Europac es simplemente por coste de oportunidad, yo las vendería sin más a estos niveles. Por lo tanto yo sí vendería. En cuanto a CIE, este no parece el momento adecuado para tomar ninguna posición. Está próximo al soporte de los 24 euros, quizá ese nivel podría darnos una posición de entrada especulativa. Si llega a esa zona casi con toda seguridad será porque el Ibex se ha deteriorado bastante más y añade peligrosidad a la situación”.

“Banco Santander tiene un soporte horizontal en los 4,15 pero a mí me parece más contundente el de 4 euros”

“El soporte lo tiene en 4 euros, es el nivel de Fibonacci al último impulso. Tiene uno horizontal en los 4,15 pero a mí me parece más contundente el otro. En cuanto a la resistencia la primera más contundente podría ser 4,42. No me parece lo mejor entrar en el valor en la situación actual”.

En cuanto al BBVA, el analista ha dicho que “la resistencia, la primera en 5,39, la siguiente más fuerte en 5,60 y el soporte estaría en la zona de 5 euros”.