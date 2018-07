“Renault ha iniciado un rebote y tiene un recorrido amplísimo”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que preferiría entrar en BMW, pero señala que también se puede hacer un intento de entrada en Renault.



El analista ha contestado a varios oyente del Consultorio, que preguntaban por títulos como Telefónica. “Debe pensar que ahora mismo en términos horizontales Telefónica no tiene ninguna resistencia que no sean los 8,20. Es un Fibonacci menor así que puede llegar corto plazo a los 8 perfectamente. Llegar a los 8,25 sería consecuencia de que todo está yendo para arriba. Aunque de momento no lo veo. A corto plazo yo aguantaría en Telefónica”.

“El problema es que si entramos en Renault, ahora el stop está en 71,50 y eso es una barbaridad”

“Ha iniciado un rebote en los 71,50 que es un nivelazo. Es un sitio muy importante y el recorrido es amplísimo. El origen del último gran hueco bajista está lejos, queda mucho recorrido. Se puede hacer un intento de entrada. El problema es que si entramos ahora el stop está en 71,50 y eso es una barbaridad. Si teníamos pensado destinar una cantidad, ponga la mitad”.

Moro ha querido añadir al oyente que “prefiero BMW porque ha rebotado desde un soporte muy contundente pero mucho más próximo. Así que casi entraría ahí, y con un stop en los 78 euros”.