“Tesla estaba claro que tendría que corregir después de las subidas bestiales”

Tras las continuas subidas en Tesla, Roberto Moro, analista de APTA Negocios, considera que las caídas están justificadas y podrían prolongarse.



PUBLICIDAD

El analista de APTA Negocios ha empezado valorando la situación de otros títulos como Repsol, FCC, o Tubos Reunidos, por los que preguntaba una oyente del programa. “Repsol a mí me sigue gustando, llevo meses diciéndolo y solo por debajo de 134 desharía la posición. Y en FCC solo por debajo de 9 vendería. En Tubos Reunidos también tiene una zona clara de control en 1,08, así que si lo ve por debajo yo me saldría, pero si aguantamos mantendría los tres títulos. En cuanto a Tesla, estaba claro que en algún momento tenía que corregir después de las subidas bestiales. Aquí hay que esperar a que genere una señal de vuelta, y hoy por hoy no es así, además sigue cayendo. Ahora se va a enfrentar en 294 a un soporte importante”.

Tubacex

“Si llega a la zona de 3,24 y no sucede como consecuencia de un empeoramiento del contexto general podría ser un buen nivel para entrar”.

Moro también ha hablado de Acciona, señalando que “el soportazo en aumentativo de Acciona es la zona de 74,20, esa es la que no debería perder que es prácticamente su zona de compra”.