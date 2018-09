“Vonovia lo está haciendo muy bien, podría tener recorrido”

Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, repasa la cotización de Vonovia y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

Méndez ha empezado repasando la actualidad del mercado alemám. “En el mercado alemán lo está haciendo muy bien Vonovia, que podría tener cierto recorrido, también SAP, que está por encima de los 100 euros y puede tener recorrido hasta los 107 euros. Adobe System lo está haciendo también muy bien. Hay muchos y muy variados, el dinero sigue en renta variable americana, y siguen haciéndolo muy bien el sector software y el sector tabaco”.

Amadeus

“Amadeus lo ha estado haciendo muy bien, ha sido una de las estrellas del mes de agosto. El valor está en tendencia alcista, prefiero que elijan Amadeus que Telefónica, tiene fuerza, tiene muchas mejores perspectivas, y es más probable que se vaya a 84 euros a que Telefónica se vaya a los ocho. Pondría el stop en Amadeus 75,90 euros”.

En cuanto a Supermercados Día, ha asegurado que “está debilísimo, está a 1,94 y podemos verlo a 1. Debemos entrar en valores con tendencia alcista. Es que creo que va a continuar con debilidad, la única cuestión es que llegue la oferta del máximo accionista ruso y haya volatilidad y la acción suba, pero a mí no me gusta y yo no me arriesgo””.