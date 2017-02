Manuela Carmena no comprende porqué los dueños no venden al Ayuntamiento: “el consistorio anunció que compraría 150 viviendas y sólo ha comprado seis, y no entiendo por qué”.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid gracias al apoyo del PSOE, pidió este lunes a dueños de casas vacías de la capital que se “dirijan al ayuntamiento para vendérselas porque las compran con unas condiciones muy favorables”.

“El precio es bueno y que pagamos de manera inmediata”, aseguraba Carmena. En un encuentro con arquitectos madrileños, la alcaldesa explicó que no entiende cómo los propietarios de viviendas no venden los inmuebles al Ayuntamiento: “el consistorio anunció que compraría 150 viviendas y sólo ha comprado seis, y no entiendo por qué”.

Sin embargo, tal y como ha podido averiguar el diario El Mundo, el ayuntamiento controlado por Ahora Madrid sólo ha adquirido dos viviendas.

“Madrid ha convocado dos concursos pidiendo ofertas para comprar viviendas. El último acaba el 6 de marzo. Los precios que el ayuntamiento ofrece son buenos. Los asesores nos han dicho que están muy bien. Las preferimos diseminadas por todo Madrid. No queremos que las viviendas de uso social se concentren en un barrio o zona, y por eso queremos comprar el primer paquete de 150 viviendas y si las consiguiéramos comprar podríamos hacer otra oferta. Por eso llamo la atención que quien quiera vender su vivienda que se dirija al ayuntamiento y que vea que son condiciones muy favorables”, añadió la alcaldesa en el acto.

Rebajarán los requisitos

En la presentación del plan municipal de vivienda para la construcción de 4.200 viviendas hasta 2019, la regidora ha subrayado que construir es lento, “aunque corramos mucho tardaremos un tiempo y las personas que tienen de verdad urgencia no pueden esperar”.

También la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha subrayado la necesidad del Consistorio de adquirir inmuebles y ha explicado que en el segundo concurso se han rebajado las condiciones que se demandaban y se ha incrementado el precio.

“Cuántos años llevas con el cartel de “se vende” en tu casa vacía? ¡La EMVS te la compra”, con este mensaje la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo promociona la compra de inmuebles de dos, tres y cuatro dormitorios y de entre 50 y 80 metros cuadrados.

Precio y características

Las viviendas, que podrán ser de segunda mano o de nueva construcción, deberán tener 2, 3 o más dormitorios y una superficie útil mínima de 50 m2 para las viviendas de dos dormitorios, 70 m2 para las de 3 dormitorios y 80 m2 para las de más de tres dormitorios. Deberán estar ubicadas sobre rasante y hasta una cuarta altura desde la calle. Las que se encuentren en la planta baja del edificio deberán disponer de algún elemento constructivo bajo toda la superficie (sótano, trastero, garaje, etc.) que prevenga las humedades.

Igualmente todas las viviendas susceptibles de ser compradas deberán ser exteriores, entendiendo por tales aquellas que dispongan de al menos dos piezas principales con huecos de luz a la vía pública.

La EMVS no comprará viviendas unifamiliares, el edificio donde se alberguen deberá estar constituido en comunidad y, en todo caso, tanto los pisos adquiridos como las zonas comunes, deberán tener garantizada la habitabilidad, conservación y accesibilidad.

El precio de venta de las viviendas ofertadas no podrá superar el valor máximo de metro cuadrado construido establecido según los distritos. Así, se estima una tarifa de 1300 euros el metro cuadrado para los distritos de Puente de Vallecas y Villaverde; 1500 euros para Carabanchel, Latina, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas; 1800 euros para Arganzuela, Ciudad Lineal, Hortaleza, Moratalaz, San Blas y Tetuán y 2000 euros para Centro, Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Retiro y Salamanca.