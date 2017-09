Este bróker de hoteles toma fuerza gracias al networking offline

Los brókers de hoteles en España se multiplican, lo que significa que, para un activo, hay diferentes empresas que lo proponen.

Desde el final de la crisis, los inversores internacionales están mirando España como uno de los spot donde invertir en el mundo.

En este contexto, los brókers de hoteles en España se multiplican, lo que significa que, para un activo, hay diferentes empresas que lo proponen. Pero muchas veces, la forma de venta de los hoteles no les gusta mucho a los propietarios de dichos hoteles. “Algunos intermediarios o incluso grandes agencias de intermediación no se dan cuenta que están canibalizando a los hoteles. Hacen PDF a lo loco y lo lanzan en la red sin pensar que luego todo el mundo puede compartir esta información. Y para un hotel que tiene su reputación, sus empleados y su marca, es muy negativo. Queman los productos” afirma Philippe Chevassus que montó OPEA.es , un bróker de hoteles y edificios hace mas de 3 años.

Eso permite no solamente entrar en contacto con los protagonistas y saber quién es quién, sino también cerrar mandatos de intermediación con los propietarios o inversores que al final se fían de poca gente. ” En este negocio y más ahora que todo lo que pasa, si no tienes un documento directo y personal que te acredite que puedes vender o comprar el activo, es como si no lo tuvieras y los inversores pasan de ti” dice el responsable de OPEA. El networking es clave en este negocio y al parecer, sin el contacto humano, no se puede avanzar.