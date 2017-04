Merlin, favorecido por la tendencia del sector, puede alcanzar los 12 euros

Para Manuel Pinto, analista de XTB, la inmobiliaria Merlin tiene opciones de seguir escalando en el precio de su cotización, llegando incluso a tocar los 12 euros por acción.

Pinto también se ha referido a la situación del sector automoción, “lleva unas sesiones bastante bajistas. Tesla ha superado en capitalización bursátil a Ford, pero hemos bajado mucho en ventas en EE.UU. Parece que el sector en general no está en su mejor momento, no recomendaría estar en ninguna compañía del sector”.

También ha hablado de Red Eléctrica, “con las últimas subidas que ha tenido el sector, ha llegado a un nivel donde no espero que siga subiendo. Dentro de esos parámetros creo que Iberdrola puede ser un buen valor, a pesar de que los datos de Reino Unido no están siendo buenos. Me quedaría con Iberdrola”. En cuanto a Merlin, “el sector en general puede tener un saldo positivo en España, está dibujando una bandera que nos daría hasta los 11 euros por acción, incluso llegar a 12”.

“Si Caixabank rompe los 4,15 puede llegar hasta los 4,50”

“La verdad es que Caixabank en los niveles actuales parece que le puede costar un poco más que a otros bancos llegar a esos niveles clave. Me esperaría a ver si puede romper y llegar a ese nivel de 4,15, porque ya el siguiente nivel serían los 4,50. A medio y largo plazo puede ser un gran sector el financiero”.