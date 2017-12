“Realia ha estado en el foco muchos meses, estaríamos fuera del título”

Para Rodrigo García, analista de XTB, cree que Realia se puede mantener hasta el 1,15 o 1,6, pero si estamos fuera no es momento de tomar posiciones.



PUBLICIDAD

García también ha hecho balance de otra compañía por la que preguntaban los oyentes, como Carbures. “Nos preguntan muchísimo por ella, en nuestra opinión no hay que estar y desde hace mucho tiempo, la tendencia bajista es evidente, ya pasó su boom y desde entonces el descalabro ha sido total. Tiene una muy baja capitalización, de las más bajas del MAB.

Siguiendo con Carbures, contesta que “es una compañía que todavía pierde once céntimos por acción. El futuro de esta compañía desde el punto de vista bursátil quizás no sea como el que tuvo en el pasado, pensar en una explosión alcista fuerte no parece probable”.

“Realia ha estado en el foco de actualidad muchos meses, no nos gustan este tipo de compañías”

“Es una compañía que ha estado en el foco de actualidad muchos meses, no nos gustan este tipo de compañías. Ha experimentado ahora una cierta subida pero aún así, si estamos fuera hay otra opción maravillosa como Merlin. Mucho mejor que Realia en todos los aspectos, si estamos en Realia podemos mantenernos hasta el 1,15 o 1,6, pero si estamos fuera no entraría, lo haría directamente en Merlin Properties”.