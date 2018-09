“Corporación Financiera Alba está manifestando sensaciones muy peligrosas”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que hasta que Corporación Financiera Alba no suba por encima de 47,75 no se plantearía la entrada.



PUBLICIDAD

Moro también ha hablado de la situación que viven los inversores minoristas de Abengoa. “Ha contactado conmigo una unión de minoristas de Abengoa. Porque ahora mismo tiene unos 250 inversores y que están tratando de hacer valer sus derechos. Quieren tener un peso específico en la toma de decisiones de la compañía. En la próxima junta de octubre se van a personar y son partidarios de que se produzca el split. Ahora mismo el consejo es contrario a esto pero ellos creen que sí”.

Añade que “lógicamente la situación es nefasta, pero que a estos niveles ni mucho menos lo que procede es vender, no merece la pena. Sin embargo sí que creo que se debe luchar y que cuanto más se pueda hacer de manera colectiva mejor, que al menos su voz sea escuchada. Vender no me parece bien en el mercado actual.

“Corporación Financiera Alba por debajo de 47,15 abunda en un escenario de continuidad bajista”

“Está manifestando sensaciones muy peligrosas. Por debajo de 47,15 abunda en un escenario de continuidad bajista. Hasta que no suba por encima de 47,75 no me plantearía la entrada”.