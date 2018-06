Gestores de Valentum: “No nos gustan mucho los negocios regulados”

Luis de Blas y Jesús Domínguez, gestores de Valentum, hablan de la actualidad de la bolsa, y de cómo gestionan su cartera de inversión.

Los gestores apuntan que “enero no empezó muy bien para nosotros, la cosa empezó en febrero cuando empezaron a caer los valores algunos la aguantaron bastante bien. A partir de ahí subieron algo y poco o a poco han ido reaccionando, nuestra cartera no está relacionada con nada, por ejemplo solo tenemso un banco”.



Añade que “tampoco tenemos ninguna teleco, no nos gustan mucho los negocios regulados. Tuvimos a MásMóvil el año pasado y la vendimos un poco antes de tiempo. Saliendo de ahí no vemos ninguna otra que nos atraiga, a las grandes les afecta mucho la regulación y tienen que hacer muchas inversiones para mantener un producto, como Telefónica con el fútbol”.

“BPI es un banco portugués que ha opado Caixabank, y que la mitad de negocio la tiene en Angola”

“Es un banco portugués que ha opado Caixabank, y la mitad de negocio la tiene en Angola. En ese momento estabas comprando todo Angola gratis y pensando que con un descuento del 30% en el mercado portugués. Son cosas puntuales que hacemos en sectores que habitualmente no utilizamos”.