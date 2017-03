El fundador de Tesla, Elon Musk, ha publicado en su cuenta de Twitter un corto vídeo de la primera prueba de conducción en la calle del nuevo vehículo de la compañía, el Model 3.

Musk indicó que el vehículo que se ve en el vídeo es una versión preliminar y no la final que debería empezar a ser entregada a los primeros conductores a finales de este año.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4

— Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017