Lexus presenta la nave espacial del siglo XXVIII: ‘Skyjet’

Lexus ha anunciado la formación de una sociedad creativa con el estudio cinematográfico EuropaCorpm. El trabajo de esta colaboración se verá reflejado en la película “Valerian and the City of a Thousand Planets”, donde aparecerá el Skyjet.Uno de los primeros aspectos destacados de esta colaboración será la película de ciencia ficción que se espera con ansiedad para 2017, “Valerian and the City of a Thousand Planets”, protagonizada por Cara Delevingne y Dane DeHaan. Lexus colaboró con el equipo creativo de Valerian para dar vida e imaginar la visión de SKYJET, el vehículo individual de persecución que aparece en la película.

El épico avance promocional que se acaba de presentar ofrece a los fans un primer visionado de algunas imágenes de la película. Los espectadores también podrán ver por primera vez el SKYJET maniobrando por la ciudadela intergaláctica de Alpha.

Diseño del SKYJET

El equipo de la película creó el SKYJET con el deseo de presentar un vehículo basado en la realidad, pero adaptado al mundo de Valerian, que se sitúa dentro de 700 años. El equipo creativo se reunió con el ingeniero jefe de Lexus, Takeaki Kato, y el equipo de diseño de Lexus, para tratar la incorporación de tecnologías verosímiles e imaginativas y apuntes de diseño contemporáneo en el modelo final del SKYJET.

El diseño del SKYJET incorpora también una interpretación adaptada de la exclusiva y característica rejilla frontal de Lexus y unos faros delanteros con un diseño similar al del esperado cupé Lexus LC, que se lanzará en 2017, definidos por una forma atlética y aerodinámica.

Valerian and the City of a Thousand Planets está interpretada por un reparto estelar, con Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna y Kris Wu. El proyecto es la película más ambiciosa de Luc Besson hasta la fecha y el largometraje europeo con mayor presupuesto de la historia. La película es una adaptación de la serie de cómics francesa “Valérian”, escrita por Pierre Christin e ilustrada por Jean-Claude Mézières. La película está producida por Virginie Besson-Silla.

“Para esta asociación buscábamos una marca pionera en innovación y tecnología, más centrada en el futuro que en el pasado”, afirma el director Luc Besson acerca de la asociación. Hasta el estreno de la película en julio de 2017, Lexus se propone ofrecer experiencias únicas a los fans, para acercar a los aficionados de todo el mundo a la acción.

David Nordstrom, director general del Departamento de Marca Global de Lexus, comenta sobre el desarrollo del SKYJET: “Como fans del cine y del trabajo previo de Luc, es un privilegio para Lexus poder ayudar a dar vida a su sueño. Disfrutamos con el desafío de aportar la filosofía de diseño y las innovaciones tecnológicas de Lexus a este proyecto. Estamos encantados con el proyecto de desarrollar nuestra sociedad con EuropaCorp, al tiempo que nos esforzamos por ofrecer al público las experiencias más sorprendentes imaginables en los próximos años”.