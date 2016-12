Lo que presentará BMW en el salón del automóvil de Detroit

BMW presentará en Detroit del 8 al 22 de enero de 2017 como debut internacional el nuevo BMW Serie 5 berlina y como debut norteamericano el Concept X2.

En el Salón International NAIAS en Detroit, BMW presenta del 8 al 22 de enero de 2017 como debut internacional el nuevo BMW Serie 5 berlina y como debut norteamericano BMW Concept X2. Asimismo se presentarán el nuevo híbrido enchufable 530e iPerformance, el deportivo M550i xDrive y el lujoso BMW Serie 6.

World premiere: el nuevo BMW Serie 5 berlina

Deportivo, elegante y con estilo llega al mercado la séptima generación del nuevo BMW Serie 5 en febrero de 2017. Un dinamismo de conducción nuevamente incrementado, un alto nivel de sistemas de asistencia, un alto grado de integración en red sin y un nuevo sistema de control innovador definen las novedades más importantes. De esta forma, el nuevo BMW Serie 5 está mejor equipado para continuar con el éxito sin igual de sus predecesores. En las primeras seis generaciones se vendieron más de 7.9 millones de vehículos de la Serie 5 de BMW. «La séptima generación del Serie 5 muestra el camino hacia el futuro, tal como lo hemos definido con nuestra estrategia NUMBER ONE > NEXT. El liderazgo tecnológico, productos altamente emocionales y la digitalización son factores determinantes para nuestro éxito. Con el desglose de la oferta en las grandes clases, damos satisfacción al deseo de muchos clientes. Estoy convencido de que el nuevo BMW Serie 5 establece no sólo nuevos estándares, sino que también impresiona de una forma emotiva. Es y seguirá siendo la berlina de negocios por definición», comenta Harald Krüger, Presidente del Consejo de BMW AG.

El BMW 530e iPerformance

A partir de marzo de 2017, solo pocas semanas después del arranque de la última generación de la berlina de negocios más exitosa a nivel internacional, se amplía la gama del BMW Serie 5 con una variante híbrida enchufable. El 530e iPerformance como berlina deportiva unifica la dinámica de manejo típica de la marca con la posibilidad, de conducir localmente de modo eléctrico sin emisiones: El consumo de 1,9 l/100 km corresponde con un nivel de producción de CO 2 de 44 g/km*. Como el vehículo más innovador de su clase, el 530e iPerformance ofrece todos los sistemas de asistencia de conducción del BMW Serie 5, estos también se encuentran disponibles en el modo eDrive. Para ello se encuentra el programa completo de equipamientos y altas calidades para largas distancias. Del lado de la propulsión este combina la tecnología que abre caminos de BMW eDrive con un motor a gasolina BMW TwinPower turbo logrando un accionamiento híbrido enchufable altamente eficiente y dinámico, que se adapta perfectamente al carácter del nuevo BMW Serie 5: dinámico en la marcha, cómodo y eficiente. La designación adicional iPerformance de todos los modelos híbridos enchufables resalta la transferencia de conocimientos de BMW i hacia los automóviles de la marca principal. El BMW 530e iPerformance como sexta oferta de modelos, continua ampliando este exitoso portfolio en el mercado.

La nueva BMW M550i xDrive

BMW M GmbH también presentará en el debut de la nueva gama BMW Serie 5 la berlina de trabajo más exitosa del mundo como un modelo deportivo BMW M Performance. El nuevo BMW M550i xDrive continuará manteniendo su posición líder en line-up de la nueva serie 5 de BMW. Su potente motor turbo M Performance TwinPower, la doble tracción inteligente acentuada en las ruedas traseras BMW xDrive y la precisión de suspensión específica M Performance hacen del nuevo M550i xDrive un coche deportivo de cuatro puertas y una dinámica berlina de negocios. El motor V8 diseñado tanto en base a su potencia como así también a las altas revoluciones procura una combinación única de desempeño de manejo superior con una marcada y precisa dinámica y capacidad para uso diario ilimitada. Con esto el nuevo BMW M550i xDrive define nuevas bases en el segmento y hace de cada viaje una experiencia emocional.

BMW Serie 6: Elegancia lujosa de la mejor forma

El BMW Serie 6 ofrecerá para la primavera 2017 atractivas novedades en el programa de los equipamientos opcionales. Las opciones ofrecidas exclusivamente para el BMW serie 6 Coupé, el BMW Serie 6 Cabrio y el BMW Serie 6 Gran Coupé marcan tanto en el exterior como en el interior importantes acentos que expresan claramente el carácter deportivo de los tres modelos de clase superior. La selección de los colores de la carrocería se complementa con la variante azul sonic speed metálica disponible. En combinación con el paquete deportivo M configurado específicamente paracada modelo, en el futuro los modelos Serie 6 Coupé, Cabrio y Gran Coupé podrá equiparse además con ruedas de aluminio M con nuevas pulgadas de 20 en modelo bicolor con diseño M específico de radios dobles inclusive equipamiento neumático mixto y propiedades para marcha de emergencia. Asimismo las monturas interiores que pueden obtenerse en combinación opcional con el paquete deportivo M, en el modelo de fibra de carbón procuran un ambiente especialmente deportivo en la parte delantera. Hasta ahora estas estaban reservadas exclusivamente para las tres variantes de los vehículos deportivos de alto rendimiento M6.

Debut US: BMW Concept X2, la nueva faceta de la alegría

Con el concepto de BMW Concept X2, el grupo BMW presenta la novedad en el segmento compacto. El vehículo tiene un diseño independiente, diferenciado de los otros modelos X que se sirve también del historial de coupés del Grupo alemán. El resultado es un concepto deportivo, urbano y compacto – una combinación exitosa de dinámica y solidez. Ya en las proporciones se reconoce el carácter independiente del concepto de Concept X2. Mientras las ruedas grandes y el típico diseño de dos cajasresaltan el carácter X funcional, una larga distancia entre ejes, la línea del techo estirada, la nariz corta y las columnas C fuertemente inclinadas en sentido de marcha hacen que el cuerpo del vehículo se vea plano y deportivo.

BMW Connected: Nuevas funciones para el nuevo BMW Serie 5

Desde hace años, BMW unifica con ConnectedDrive conductores y vehículos. Con el lanzamiento de BMW Connected en marzo de 2016 en los EE. UU. y en agosto en Europa, la automovilística presentó un concepto completamente digital que asiste a la movilidad individual. Con la nueva berlina Serie 5 se introducen nuevas funciones: BMW Connected a bordo, la pantalla de inicio personalizada para cada conductor, o Remote 3D View, con el que se tiene siempre a la vista el entorno del Serie 5 en el smartphone.BMW ConnectedDrive amplía la información de tránsito Real Time TrafficInformation (RTTI) previniendo riesgos.