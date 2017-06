Los coches de VolksWagen se comunicarán entre sí a partir de 2019

Los coches de Volkswagen equiparán de serie a partir de 2019 la tecnología PWLAN que permite que los vehículos se comuniquen entre sí, con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir los accidentes.

Así, la información sobre el tráfico, accidentes u otras situaciones relacionadas con la carretera se enviará entre dos vehículos y entre los coches y la infraestructura, lo que supone un paso “importante” hacia la conducción conectada, ha explicado la marca alemana en un comunicado.

Esta nueva tecnología también es capaz de identificar peligros potenciales del tráfico.

Volkswagen ha destacado que para su funcionamiento no hay datos almacenados de forma central, lo que significa que no hay costes de las comunicaciones en curso y no se basa en la cobertura de la red de telefonía móvil.

La marca alemana está colaborando con autoridades, ministerios de transporte y otros socios de la industria del automóvil para acelerar la difusión de esta tecnología a través de su inclusión en la producción en serie.

El fabricante germano ha puesto de relieve que, una vez que la Policía o los servicios de emergencia estén equipados con la tecnología PWLAN, podrán transmitir información anticipada sobre su localización o trayectos a los conductores.

Además, los operadores de infraestructuras de transporte en Alemania, los Países Bajos y Austria han anunciado planes para equipar los remolques utilizados para bloquear obras viales con tecnología PWLAN, con el fin de reducir los riesgos de accidentes por alcance en el área de obras viales en las autopistas.

Volkswagen está trabajando en capacitar a otros componentes de la infraestructura de transporte, como por ejemplo semáforos, con el fin de mejorar la seguridad del tráfico.