Mercedes-Benz ofrece los Clase C AMG con potencias de 476 y 510 CV

Mercedes-Benz ofrece la variante más potente, AMG. De la nueva Clase C con dos potencias, una de 476 CV (C 63) y otra de 510 CV (C 63 S). Está ligado a una transmisión automática de 9 velocidades. El AMG Speedshift MCT 9G, con embrague húmedo.

Para lograr un mayor dinamismo al volante, equipa tren de rodaje mecánico AMG Ride control optimizado. Amortiguación adaptativa regulable y diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero.

El Mercedes-AMG C 63 S acelera de 0 a 100 km/h en 4 segundos. Y el C 63: en 4,1 – 4,2 – 4 y 4,2 segundos. El par máximo del motor de 510 CV es de 700 Nm entre 2.500 y 5.000 rpm. Desde la compañía añaden que Mientras que el de 476 CV es de 650 Nm entre 1.750 y 4.500 rpm.