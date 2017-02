“Allianz tiene una gran resistencia en 170, hay otros mejores técnicamente”

La aseguradora alemana Allianz ha sido protagonista en el Consultorio de hoy con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.

El analista de APTA Negocios ha comenzado hablando de Caixabank, “Caixabank no me desagrada mantener, si pierde los mínimos de esta semana sí me saldría, también me mantendría en Arcelor, y me gustan mucho Grifols, Repsol, Red Eléctrica, Enagás, Meliá, Gamesa…”.

Roberto Moro también ha hablado de algunos valores de la bolsa alemana, como Allianz. De la aseguradora ha dicho que “a mí me gusta, aunque no deberíamos bajar por debajo de 155 a corto plazo, es un soportazo de corto y así medio plazo, pondría ahí el stop, por muy bien que lo haga, su brutal resistencia es 170 hay otro títulos que a nivel técnico están mejor”.

“Deutsche Post, tiene un aspecto impresionantemente alcista, y aquí lo mismo, establecer un buen stop en 30,50, me parece una buena opción. Y Siemens estaba prácticamente en sus máximos históricos, el stop lo pondría en 115”.

Ercros

“Decíamos la semana pasada que si rompe por encima de 2,40 la señal alcista es clarísima, y efectivamente lo ha hecho, un 20% de subida en una semana, y hasta 3,80 no tiene ninguna resistencia importante. A mí es un título que nos sigue gustando”.