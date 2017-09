Mapfre se posiciona como una buena inversión de corto plazo

Mapfre ha sido uno de los valores elegidos por Roberto Moro, analista de APTA Negocios, como una de las mejores opciones de inversión a corto plazo.



PUBLICIDAD

El analista de APTA Negocios ha comenzado repasando todo lo relacionado al próximo uno de octubre. “El mercado se enfreta cada vez más a pruebas nuevas, y la del domingo será otra. No tengo ni la más mínima idea de lo que va a hacer, y el mercado penaliza mucho la duda y la incertidumbre, por eso le tengo tanto respeto.

“Hay algunos como Gamesa, Iberdrola y Mapfre que siguen estando para cortos”

“Para largo plazo estaría en Aena, también Colonial, Acciona y Acerinox, todos en el momento actual y con su correspondiente stop loss. Hay algunos como Gamesa que siguen estando para cortos, Iberdrola curiosamente también y probablemente Mapfre”.

Moro también ha añadido que “a mí me encantan los ETF, hay inversiones que solo podemos acometer mediante ETF’s. Por ejemplo índices sectoriales, además son muy líquidos. También me gusta meterme en materias primas a través de este vehículo, el apalancamiento siempre debe ser una opción nunca una obligación. Es muchísimo más barato a futuros sobre índices que ETF’s sobre índices, pero como herramienta me encantan”.