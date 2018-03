“Todavía se puede ganar un 10% en GSV Capital Corporation”

GSV Capital Corporation ha sido uno de los valores por los que han preguntado a Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, en el Consultorio de Bolsa.

El director de Big Deal Capital considera que Tubos Reunidos ha caído una barbaridad, y que “no es una compañía que me guste para nada. Yo pensaba que iba a romper 1,50 pero no, si se la quiere jugar al soporte cómprela al 0,52 y con un stop en 0,48, pero no entraría. Yo iría a valores que están ganando como Adidas, no los que están bajando”.

“GSV Capital Corporation es una compañía muy pequeña, a corto plazo es alcista e iría a superar los 10”

“Es una compañía muy pequeña, 200 millones de capitalización y está en niveles máximos del año, ayer cayó en las últimas horas. Y personalmente creo que a corto plazo es alcista y que iría a superar los 10”.

Siguiendo con el análisis de GSV, Méndez ha añadido que “aquí sí que merece la pena entrar buscando la ruptura de los 10, con un stop en los 7,90, es algo lejos pero estas compañías tienen uan beta casi de 1, con mucha volatilidad. Yo creo que hay un 10% a ganar, y en tendencia me parece bien, una decisión correcta”.