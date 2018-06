ACS y Atlantia tienen motivos para elevar el precio de Hispasat

ACS y Atlantia tienen motivos para incrementar el precio de Hispasat. Abertis, en un principio, pedía un mínimo de 656 millones de euros por el 57,05% que ostentaba en Hispasat, pero el sector está en auge, más después de la oferta de EchoStar por Inmarsat, que se ha disparado un 64% desde el pasado 28 de mayo.

ACS y Atlantia controlan ahora ese 57,05% y ahora este mercado de satélites está viviendo un auge sin precedentes. Inmarsat, cotizada en la Bolsa de Londres, ha recibido una oferta de EchoStar y se ha disparado un 64%, hasta las 5,976 libras por título, saliendo así de los niveles de mínimos anuales en apenas tres semanas, cuando registraba las 3,63 libras por título.

La oferta por Inmarsat aún no es vinculante, pero sería un motivo para elevar el precio por Hispasat. Y es que, EchoStar no sería la única empresa interesada por este negocio, ya que ha abierto la puerta a una guerra de pujas, tal y como se apuntaba en Abertis, aunque finalmente hubo un pacto conjunto entre la constructora española y la italiana para no disparar el precio de la opa. De esta forma, Inmarsat ha aumentado su capitalización bursátil en más de 1.300 millones de libras en tan solo tres semanas, según ha apuntado Expansión.

El hecho ahora es que ACS y Atlantia tratan de dar salida a Hispasat, con una oferta no vinculante de REE, pero el precio por el satélite más importante de España se ha incrementado ya a los 1.300 millones de euros. Abertis apuntaba a una valoración cercana a los 1.150 millones de euros, ya que exigía vender su 57,05% a un precio mínimo de 656 millones.

La constructora de Florentino Pérez podría exigir un precio más elevado y sacar un mayor rédito, más tras el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a prorrogar los peajes. El precio estipulado por Hispasat alcanzaría, según la opa conjunta, los 1.249 millones frente a los 1.149 de la anterior oferta de Abertis, pactada con un preacuerdo con REE.

La eléctrica aún no se ha pronunciado oficialmente si trasladará la oferta a los nuevos dueños de la concesionaria de autopistas, aunque no se descarta ahora, tal y como ha ocurrido con Inmarsat, que entren nuevas compañías interesadas en esta crucial infraestructura para la Defensa y la comunicaciones en España. De hecho, la anterior apuesta del Ejecutivo era que tuviera capital mayoritariamente español y en ningún caso cederle la propiedad a la italiana Atlantia.