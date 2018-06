“Ezentis no debería tener problemas para romper la resistencia en 0,70”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, habla de Ezentis y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.

Cadiñanos ha empezado analizando la situación de la banca española. “Personalmente preferiría enfocamre más en la banca mediana. Junto con BBVA…me mantendría un poco al margen esperando a ver movimientos significativos. Sabadell, Caixa o Bankinter que ha estado últimamente un poco apartado de la inestabilidad y esto le benefició mucho. Lleva mucho tiempo en primera línea y sin ser banca principal”.

“A corto plazo se ve algo de recuperación en Ezentis y un buen apoyo en 0,62”

“A corto plazo se ve algo de recuperación y un buen apoyo en 0,62. Vuelve de nuevo a recuperar posciones y a atacar resistencias en 0,70 que es importante a corto plazo. Creo que no debería tener problemas para romperlo al alza. La mantendría”.

En cuanto a Nvidia, ha señalado que “la situación que tiene es buena y el recorrido también. El sector es muy bueno y está destacando incluso en su propio sector, tien el PER especialmente elevado, pero no una locura comparada con otras entidades del sector. La tendencia es claramente alcista y me decantaría por mantener. Veremos si sigue ese recorrido a corto plazo”.