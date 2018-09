“La cotización de Telefónica es técnicamente un desastre”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, asegura que ahora mismo es difícil entrar en Telefónica, ya que no ha parado de caer y no ha conseguido estabilizarse.



El Socio de Ágora EAFI ha comenzado habando sobre Telefónica. “Es técnicamente un desastre, tengo una posición en los 7,40 y con la pérdida del 7,10 la hemos liquidado. No se la puede coger por nigún sitio, otra cosa es que se estabilice”.

“Arcelor ha dejado un soporte en 24 euros, que no es un soporte cualquiera”

“Ha dejado un soporte en 24 euros que no es un soporte cualquiera. Puede haber un cambio de tendencia de fondo. Simplemente el mercado abre ese escenario y mientras no se pierdan esos soportazos, tenemos el título en tendencia principal. Si eso se rompe en el mejor de los casos estaría en lateral. Todo el rally brutal de 2015 y 2016 empezó en los 30 euros. No podemos pasar por alto que pierda los 24 euros”.

Sobre OHL, apunta que “este año cuando pierde los 4 euros da una señal de venta y ya está, no se puede discutir. Es un proceso muy enquistado de hace muchos años, y hay que cerrar la posición. Mientras no superemos 3,2 estaremos en un lateral con tendencia bajista de medio plazo. Si perdemos el 2,50 hay que cerrar la posición”.