“Lo normal es que Telefónica no se detenga en el 9,97 y llegue a 10,65”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha atendido a los oyentes de Capital en el Consultorio para responder a sus dudas sobre valores como Telefónica.

El analista ha comenzado diciendo que “es inevitable sentir vértigo desde los niveles del Dow Jones, pero pese a todo el escenario sigue siendo alcista. El mercado americano será el que nos indique hacia dónde vamos”.

Moro apunta que “desde mayo de 2016 el dólar está en una secuencia bajista incluso el último rebote alcista, sigue conservando la estructura de máximos decrecientes. Cuando llegó a 1,08, si no lo superaba era para tomar posiciones cortas y eso funcionó de maravilla”.

Telefónica y Santander

“Para mí en Telefónica es muy claro el mantener, por encima de 9,50 está muy bien. Lo normal es que no se detenga en el 9,97 si no que se lleva a los 10,65. Y Santander pese a que ha sido el que más ha corrido no da señales de debilidad así que hay que mantener. Yo lo vincularía todo a muy corto plazo”.

Además, también ha hablado de FCC, “la última subida la inicia en 7,65 y su gran resistencia desde verano fue 9,40 y estamos a la mitad, no me resulta fiable para nada, debe definirse más. Y Deutsche Bank se ha frenado, no lo está haciendo mal pero tiene la misma indefinición que el sector bancario. Tiene una resistencia clarísima en 20, y su superación sí podría ser un claro rebote”.