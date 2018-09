“Mediaset tiene una tendencia bajista muy acentuada”

Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, repasa la cotización de Mediaset y de otros muchos títulos por los que han preguntado los oyentes del Consultorio de Bolsa.



PUBLICIDAD

El analista asegura que “nos está yendo bien en Estados Unidos, en valores como TJX. Ayer compramos Cisco Systems y creo que romperá los 50 dólares, tendrá escapada alcista porque además está atrayendo la atención de los inversores americanos. Podemos tener una rentabilidad en las próximas semanas del 10%”.

Méndez también ha hablado de la cotización de otros valores, como Mediaset. “Mediaset hoy es el mejor del Ibex pero si ve el gráfico es para llorar. Tiene una tendencia bajista súper acentuada. A mí no me gusta nada, está barata por precio pero también puede testear niveles de 4 que es el gran soporte. Puede seguir bajando, yo no me metería en Mediaset”.

Telefónica

Para Méndez,”Telefónica está justo en 6,86 que es la zona de soporte, está tocada y más que va a estar. Yo creo que seguirá cayendo y veremos niveles de 6,20. Algunas compañías que tienen mucha exposición a Argentina se pueden echar a temblar, está pasando un mal momento y creo que veremos precios en los que van a entrar dinero, pero yo no entraría”.