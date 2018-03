“No esperaba ver a Telefónica en estos niveles, a mí me gustaba mucho”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, analiza la cotización de Telefónica por la que preguntaba un oyente del Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Doblado también ha hablado de otros títulos, como Banco Santander. “Pienso que el acercarse al soporte hoy ofrece escenarios de compra y porque no hay ruptura en los índices europeos. Pero yo no lo estoy haciendo, nosotros les sugerimos cerrar una parte. La zona de 5,20 es de muy importante soporte a medio plazo, pero una cosa es pensar en comprar y otra comprar. Quiero ver al mercado diciéndome que el soporte está funcionando”.

Ercros

“Ercros está subiendo con fuerza en los últimos días y ha roto la resistencia en 3,40. Yo me he resistido a tomar posiciones aquí en los últimos años por ser un chicharro, no me gusta operar con el ambiente enrarecido. Puede plantear algo interesante pero son muy estrechos e imprevisibles.

En cuanto a Telefónica, señala que “en el proceso de corrección de 2017 Telefónica no ha perdido el momentum bajista, y yo no esperaba ver al título a estos niveles, a mí me gustaba mucho. Hay que ajustarse, podemos pensar lo que queremos sobre lo que va a pasar pero no lo sabemos con certeza. Hay que reaccionar sobre lo que va haciendo el mercado”.