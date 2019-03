Orange y Yoigo revolucionan el mercado con tarifas de internet y móvil personalizables

Las compañías telefónicas centran su oferta en tarifas personalizables para aumentar su cuota de mercado en cuanto a número de clientes.

El mercado de las telecomunicaciones es de los más cambiantes del panorama actual de consumo. Y es que en un sector en el que la demanda de los usuarios es la que dicta tendencias, el cambio se antoja imprescindible. En la lucha por hacerse con más clientes, Orange y Yoigo han demostrado ir en cabeza ofreciendo nuevas tarifas personalizables, con múltiples opciones para combinar los servicios y prestaciones que desea el usuario.

A día de hoy, cada consumidor puede elegir entre decenas de operadoras y miles de tarifas antes de decidirse por contratar una u otra. De ahí que comparadores de tarifas de móviles como el de Roams cosechen cada vez más éxito. Acudimos a ellos en calidad de expertos para que nos ayuden a entender cómo influye la personalización de las tarifas de telefonía en el éxito de un operador.

‘El paradigma actual de las telecomunicaciones se rige por el alto consumo de internet. La tarifa más buscada a día de hoy es la que ofrece telefonía móvil e internet en casa, seguida por las que, además, tienen televisión’, afirma Eduardo Delgado, CEO de Roams.

Sin duda, operadores como Orange y Yoigo se han tomado estos datos muy en serio ampliando la capacidad de personalización de sus tarifas. Por un lado, el operador naranja sorprendía hace muy poco con la renovación de sus tarifas Love. Love de Orange ofrece tarifas a medida de cada familia, pudiendo elegir entre las características recomendadas para el uso de móvil e internet con más o menos intensidad. ‘Sin duda, este tipo de tarifas supone todo un plus para el cliente. Los usuarios están cansados de pagar por lo que no utilizan. La tendencia del mercado se orienta cada vez más a la personalización al cien por cien. ¿De qué me sirve pagar por altas prestaciones, o que me regalen bonos de llamadas ilimitadas, si, al fin y al cabo, no las voy a utilizar?’, se pregunta Delgado.

En cuanto a la nueva oferta de Yoigo, el operador morado busca hacerse un hueco por otro camino. Yoigo, que forma parte del grupo MásMóvil, se sitúa en el cuarto puesto en cuota de mercado como conjunto. Dentro del grupo, Yoigo encumbra a la marca siendo uno de los operadores de referencia con más clientes satisfechos, a medio camino entre un operador low cost y el servicio de uno de los grandes.

Ahora Yoigo entra en el juego de la personalización a través de sus tarifas convergente. ‘El valor principal de su oferta es que permite contratar la fibra óptica con más velocidad del mercado, la de 1 Gbps’, comenta Delgado. Sin embargo, llegados a este punto, nos asalta una duda: ¿utilizamos internet igual en casa que fuera de ella? ‘Está claro que el hecho de tener una gran capacidad en la línea de móvil te hace el día a día más fácil, pero no todos los usuarios necesitan un gran paquete de datos móviles para vivir. Eso no quiere decir que en casa no utilicen internet para ver series o jugar online, por lo que necesitan la mejor conexión posible de fibra. La cuestión es que no podemos asumir que los usuarios tengan la misma necesidad de internet en casa y en el móvil. No parece muy lógico hacer este tipo de diferenciaciones a día de hoy. De ahí que la oferta de Yoigo sea tan potente. Si quieres la mejor fibra con solo un par de gigas en el móvil, la tienes. Y si necesitas una fibra estándar con datos ilimitados, también puedes contratarlo’, afirma Delgado.

Las tarifas con televisión, ¿un extra que suma?

Según los datos arrojados por Roams, las tarifas más consultadas en su comparador son las que incluyen móvil e internet, que siempre salen algo más baratas que si se contratan los servicios por separado. Detrás de ellas, las de móvil y, en último lugar, las convergentes que incluyen televisión a la carta. ‘Esto nos plantea una nueva duda:‘¿cómo de bien valorado está el servicio de televisión a la carta?’, dice Delgado.

En España, las grandes compañías telefónicas ya cuentan con sus propios servicios de televisión, desde Movistar+ hasta Agile TV, pasando por la televisión de Vodafone y Orange TV. Sin duda, en este sentido hay que tener en cuenta las plataformas independientes de contenido a la carta tales como Netflix, HBO o Sky. Según Delgado, ‘hay que tener una visión holística en lo que al video on demand se refiere. El problema se presenta en los derechos de emisión de cada contenido. Ahora la coyuntura hace que tengan que confluir las televisiones de los operadores con el VOD independiente para poder ofrecer sus series y retransmisiones deportivas. De ahí que vayamos a ver cada vez más acuerdos entre ellas’, asegura Delgado.

El precio de la televisión a la carta que ofrecen los operadores en España sigue sin ser suficientemente competitivo para el contenido que incluyen. En este caso, el deporte (y el fútbol por ser más concretos) se lleva la palma. Este se ha convertido en el principal reclamo de captación de nuevos clientes. Y este mismo contenido ya forma parte inherente de los packs personalizables de las distintas compañías. Mientras que algunos operadores limitan la contratación a paquetes cerrados, otros, como Orange, permiten al usuario elegir únicamente los canales o temáticas que desea.

‘Los operadores tienen que darse cuenta de que el mercado está cambiando. Y no solo por la forma de hacer negocios, sino por los nuevos modelos de consumo que empiezan a imperar a pie de calle. Escuchar al usuario siempre va a ser un punto a favor de la compañía, por lo que la estrategia de tarifas personalizadas se terminará por convertir en el estándar para todos. Además, ¿no han pensado en la cantidad de datos que podrían recabar sobre los gustos de los usuarios?’, reflexiona Delgado.

Lo que está claro, es que las ofertas a medida son el futuro de las telecomunicaciones, pasando de ser algo utópicamente reservado para los que más paguen a la tónica habitual para cualquier tipo de consumidor. Y, siguiendo por esta línea, aún nos queda mucho por ver. ¿Cómo nos sorprenderán las compañías más rezagadas?