Movistar tiene el paquete combinado más caro: 200 euros con el fútbol como gancho

OCU advierte que el paquete integrado de los operadores de telecomunicaciones no es siempre la mejor opción. El paquete más caro llega a los 200 euros mensuales y corresponde a Movistar Fusión+4 Premium Total.

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte a los consumidores que contratar un paquete combinado, opción más popular en la actualidad, no siempre es la mejor alternativa.

Principalmente, por la posibilidad de que no represente correctamente las necesidades del usuario y por el precio. El modelo de factura única que integra las líneas de teléfono fijo, móvil e internet es actualmente mayoritario en España y los paquetes convergentes llegan a ser quíntuples, ofreciendo televisión de pago con el fútbol como protagonista.

La última novedad son los paquetes familiares, que aspiran a incluir a toda la familia en una misma factura e integran una creciente cantidad de datos móviles, que se comparten entre todos sus miembros.

Estos paquetes están evolucionando hacia una línea cada vez más Premium, que hace difícil replicar la oferta para las pequeñas compañías y, en ocasiones, se aleja de las necesidades reales de los usuarios. La intención de las grandes compañías al promover este tipo de paquetes es clara: fidelizar al cliente y evitar las fugas hacia otras compañías.

OCU aconseja a los consumidores que comprueben antes de contratar si el paquete de factura única se ajusta realmente a sus necesidades y que comparen precios. El paquete más caro llega hasta los 200 euros mensuales y corresponde al +4 Premium de Movistar Fusión, pensado para que en una familia de cuatro miembros cada uno tenga su línea móvil. Por su parte, el paquete Orange Love Familia de 3 líneas móviles cuesta 129,95 euros.

Las operadoras suben sus precios

OCU recuerda que Movistar, Orange y Vodafone han vuelto a subir paralelamente sus precios a cambio de dar más datos en sus paquetes convergentes y Jazztel hará lo propio el próximo mes de mayo. En febrero, Movistar subió los precios de sus paquetes convergentes y rápidamente Orange y Vodafone replicaron la jugada: los paquetes más populares de estas compañías se han elevado entre 2 y 5 euros utilizando la misma excusa a cambio de más datos.

OCU ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que no pierda de vista este tipo de subidas de precios paralelas y recuerda a los consumidores que cualquier cambio unilateral de las condiciones por parte de la compañía, como es la subida del precio, da derecho a cambiar de tarifa o compañía sin penalización. OCU ha denunciado igualmente a Vodafone ante la CNMC por castigar a sus clientes cobrando las llamadas al servicio de atención al cliente con un coste de 2,50 euros, algo que resulta absolutamente inaceptable por atentar contra el principio de accesibilidad universal.

La organización aconseja a los consumidores comparar antes de decidir y recuerda que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades. No siempre compensa pagar más por mejoras que a pesar de ser tentadoras pueden resultar innecesarias o irrelevantes