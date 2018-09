“Pensamos que era dificilísimo que Telefónica perdiera los 7 euros, y lo ha hecho con toda tranquilidad”

Álvaro Blasco, de ATL Capital, asegura “no saber qué pensar” respecto a Telefónica, y asegura que le está afectando mucho todo lo que está pasando en latinoamérica.



PUBLICIDAD

Blasco ha empezado hablando de otros títulos, como Bayer. “Vamos a ver a dónde nos lleva. Lo que hemos visto es un cierto tono positivo hacia la compañía. También es verdad que estamos viendo que en el último mes ha habido un castigo muy grande hacia la compañía. Lo que tenemos es esa pérdida de los 86 euros más o menos hasta los 72 actuales”.

Telefónica

“Ya no sabemos qué decir sobre ella. Pensamos que era dificilísimo que perdiera los 7 euros y los ha perdido con toda tranquilidad. Le está afectando lo que está pasando en latinoamérica, está soportando fuertes depreciaciones de la moneda. Está soportando además unos índices de inflación my altos. Las cosas no le son nada fáciles. Al final no hay que olvidar que el futuro está en la digitalización, y Telefónica lleva años invirtiendo ahí, pero el resultado tarda en aparecer”.

Sobre ACS, señala que “estamos hablando de uno de los grandes monstruos a nivel mundial, su actividad se está desarrollando positivamente. La hemos visto corregir en las últimas diez sesiones hasta los 35 euros. Parece que la resistencia la debería tener en 36,30. Deberían ser los niveles que alcance en el corto plazo”.