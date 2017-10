Pérez Dolset, “perplejo” tras querellarse contra Planeta

“Perplejo”. Así se muestra Javier Pérez Dolset, ex presidente de Zed y quien ha pasado 21 días en prisión tras ser acusado de provocar la quiebra de su grupo, a Intereconomía.com.

La Fiscalía Anticorrupción aportó pruebas presuntamente falsificadas por el Grupo Planeta, y una vez corroborada su versión el juez le dejó en libertad. El empresario de la compañía tecnológica presentó hace justo una semana una querella criminal contra el consejo de administración del Grupo Planeta y contra la propia empresa como entidad jurídica por falsificar las pruebas que le llevaron a ingresar en el centro penitenciario de Soto del Real. Los ejecutivos de Planeta entregaron a fiscalía una serie de 16 cuentas bancarias en 7 bancos distintos de Panamá en el que se guardaban presuntamente 101,67 millones de dólares. En vez de comprobar la relación de las cuentas y los bancos, el juez le envió a prisión.

Tres semanas más tarde y con todo el equipo de abogados trabajando a destajo, se comprobó que las cuentas no existían y tampoco uno de los bancos que formaba parte del listado. La falsificación de pruebas fue “tan burda” que se podía haber desmontado en cinco minutos, lo que se tarda en abrir la página web del banco central de Panamá y ver el listado de bancos de ese país. Los motivos de esta falsificación habría que buscarlos en Planeta y más aún en alguno de los querellados, como Luis Elías Viñeta, que en una conversación en poder del juez asegura que para poder quedarse con grupo Zed es necesario expulsar a Pérez Dolset.

La querella también se centra en el presidente de Planeta, José Creuheras, en José Lara García, consejero delegado y nieto del fundador; Carlos Fernández Sanchiz, vicepresidente, y Luis Elías Viñeta, secretario del consejo de administración.

Pérez Dolset pide entre 14 y 17 años de prisión contra Planeta por presunto delito de falsificación, estafa procesal y detención ilegal. Al tiempo que reclamará una compensación económica por daños y perjuicios causados a la empresa.

Pérez Dolset recuerda que los documentos presentados por Luis Elías son fácilmente desmontados. En concreto, según afirma a este medio, Panareal SA, la empresa supuestamente creada para recibir el dinero de Zed, es legal y existe en la actualidad, aunque no tiene actividad ya que se creó para realizar un negocio que no llegó a término. En concreto, esa sociedad vale “6.000 dólares”, según apunta el ex presidente de Zed.

Según Planeta, esa sociedad tenía asociada hasta 16 cuentas en 7 bancos diferentes, pero se ha demostrado falso estos términos, más cuando una de esas entidades financieras existe. Asimismo, para dejar claras las dudas y ahorrar pedir una comisión rogatoria, los abogados de Pérez Dolset presentaron las cartas oficiales de Tower Bank International, FPB Bank, BBP Bank Panamás, Banistmo, Credicorp Bank y BHD Internacional en los que se señalaba que Panareal no tenía ni había tenido ni una cuenta con ellos.

Luis Elías había entregado, además, unos códigos de cuenta que no se correspondían con los bancos panameños, motivo por el que interpuso hace una semana esta querella. En opinión de Pérez Dolset, habría que investigar los motivos por los que Elías presentó estas burdas falsificaciones. En el juicio hay una grabación que pone de manifiesto un posible motivo: para llevarse a cabo la compra del Grupo Zed había que quitarse de enmedio a Dolset.

Asimismo, el empresario se muestra “perplejo” que se admita a trámite una querella con información falsa y que se lleve a prisión a una persona sin motivo alguno en un país como España. “No se había comprobado la información antes de iniciar la investigación“, critica. “Esto no puede ocurrir”, apostilla. Además, presenta documentación que tumba la presentada por el secretario del consejo de Planeta.

Según Pérez Dolset, Guillermo Saint Maló -que nada tiene que ver con los empresarios de España- ayudó a Elías a elaborar esta información. Precisamente, la vicepresidenta de Panamá es prima de Saint Maló, por lo que se podría demorar durante un largo tiempo una posible comisión rogatoria del juez español. De hecho, según Elías, fueron los Saint Maló quienes facilitaron el listado de cuentas bancarias.

El juez continúa investigando el caso sobre Pérez Dolset, aunque por ahora se desconoce si se ha admitido a trámite la querella contra Planeta.