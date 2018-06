Prisa se hunde un 10% en Bolsa tras el veto a la venta de Media Capital

La Autoridad de Competencia de Portugal ha asestado un duro varapalo a Prisa, que se hunde un 10% en el Mercado Continuo al vetar la venta de Media Capital al grupo francés Altice. La operación iba a servir de balón de oxígeno para reducir la deuda.

El Grupo Prisa, editor de El País y dueña de la Cadena Ser y Santillana, no podrá vender Media Capital pese al acuerdo que ya tenía con la francesa Altice, que no ha obtenido la autorización por parte de la Autoridad de Competencia de Portugal. Según ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, Prisa ha dado por roto el acuerdo ya que “se produce como consecuencia de no haberse cumplido en la fecha límite acordada por las partes la última de las condiciones” para llevar a cabo la operación, crucial para el sostenimiento de las finanzas de la compañía.

Dicha condición era la “preceptiva autorización” a MEO, filial de Altice que llevaba adelante las conversaciones, por parte de la Autoridad de Competencia portuguesa, que nunca llegó. Por su parte, MEO ha asegurado en otro comunicado remitido a la CMVM que supo del rechazo por parte de Competencia el pasado 28 de mayo, cuando se le comunicó el parecer negativo del organismo.

Prisa iba a ingresar un total de 321 millones

La frustrada compra de Media Capital por parte de Altice se presentó en julio del año pasado en Lisboa como una operación que permitiría al grupo español encajar 321 millones de euros. Altice ya adquirió hace tres años una de las principales teleoperadoras lusas, Portugal Telecom (PT), a lo que esperaba ahora unir un grupo de comunicación en el que se incluye la cadena generalista TVI -líder de audiencias-, varias emisoras de radio y la productora de contenidos Plural Entertainment, entre otros.

El plan del grupo francés, según anunció hace un año, era mantener en el cargo a la actual consejera delegada de Media Capital, la española Rosa Cullel, y no realizar despidos en la compañía. En total, la operación valoraba la compañía en cerca de 440 millones de euros.