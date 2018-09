“Si Mediaset confirma por debajo de 6,10 hay un problema importante”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Mediaset y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



El analista de APTA Negocios ha comenzado hablando sobre Santander. “El soporte lo tiene en 4 euros, es el nivel de Fibonacci al último impulso. Tiene uno horizontal en los 4,15 pero a mí me parece más contundente el otro. En cuanto a la resistencia la primera más contundente podría ser 4,42. No me parece lo mejor entrar en el valor en la situación actual”.

Moro también ha hablado de otras compañías, como Unicaja. “Aguantaría hasta 1,33 que es un soportazo. Vamos a ver, si perdiera ese nivel probablemente sería consecuencia de que ha adquirido un cierto aspecto negativo y por lo tanto sería conveniente salir, pero esperaría hasta ese nivel”.

Mediaset

“Está muy feo, con esto no descubro nada nuevo. Trae una secuencia de máximos y mínimos decrecientes casi perfecta. Tiene un soportazo en 6,15 y es un nivel clave de Fibonacci, con lo cuál o se sujeta en estos entornos o el aspecto por mucho que haya caído pasa a convertirse en casi dramático. Empezamos con una secuencia en la cual los soportes hay que buscarlos casi con lupa. Mucho ojo con esta zona, si pierde y si confirma por debajo de 6,10 hay un problema importante”.