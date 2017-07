“Si Telefónica pierde los soportes, se dirigirá a los 8,70 y hará caer al Ibex”

Eduardo Bolinches, director de bolsacash.com, habla de Telefónica y de la actualidad del Ibex, que continúa con las correcciones desde principios de mayo.



PUBLICIDAD

El director de bolsacash.com asegura estar “un poco preocupado, porque se ha cerrado el famoso hueco de Macron, y también porque se espera el dato de empleo de ohy. Hace presagiar que también saldrá feo y podría hacernos perder los 10.400. Vemos claramente una pauta desde principios de mayo de máximos y mínimos decrecientes. Con esto se abre la posibilidad de tocar el super soporte en los 10.200. Aún así estoy tranquilo porque la corrección se está haciendo de manera muy ordenada”.

“Si llegamos a 10.650 va a ser más caro y más difícil comprar”

“Yo en el muy corto plazo siempre se pueden buscar movimientos reactivos. Que vamos a largo plazo, fuera, vamos a liquidez, hay claras invitaciones a seguir bajando. Buscamos el anzuelo colocado en el 10.060, o asumimos que en el 10.650 va a ser más caro y más difícil comprar”.

En cuanto a valores, Bolinches entraría “en lo que técnicamente se deje. Hay dos valores que me dan mucho miedo, uno es Santander que está realizando la ampliación de capital. Y otro es BBVA, está sumergido en una canalización alcista. Y por último Telefónica, da miedo, si pierde los soportes y dirigiéndose a los 8,70 a mí me da miedo porque el Ibex no va a poder”.