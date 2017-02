“Si Telefónica supera los 9,25 tenemos una buena señal de compra”

Tras la venta de Telxius, Telefónica ha cogido aire, y Manuel Pinto, analista de XTB, considera que podría llegar a medio plazo a cotizar en 10,50.

El analista ha contestado a un oyente que preguntaba en el Consultorio Capital por Telefónica e IAG. “La ruptura de 9,25 de Telefónica nos puede dejar una buena señal de compra, podría rondar a medio o largo plazo los 10,50. Ha reducido su deuda gracias a la venta de Telxius. Las compañías con dependencia a países como Brasil están teniendo buenos resultados. IAG es impresionante y creo que puede seguir subiendo, al menos hasta los 6,6”.

“Merlin me gusta, Quabit me deja intranquilo”

Pinto también ha hablado de las inmobiliarias y de Quabit en particular, “Merlin sí que me gusta, pero sin embargo este tipo de compañías no me gustan por tener tanta volatilidad. A mí Quabit no me deja tranquilo, aunque a nivel técnico está en tendencia alcista, si no pierde los 2,10 yo mantendría pero no está para entrar todavía. me decantaría por otros valores”.

Además, asegura que espera “un impulso en el mercado eléctrico y deberíamos tener más en cartera cuando hay una incertidumbre mayor. Aunque ahora prefiero tener compañías como Día o IAG, hay muchas posibilidades en el Ibex 35”.