Telefónica compra el gancho del fútbol a la baja pese a las pérdidas

Telefónica se ha hecho con los derechos de las temporadas de 2019 a 2022 por la escalofriante cifra de 2.940 millones de euros, una rebaja del 5% respecto a la anterior subasta. Cada año abonará unos 980 millones por retransmitir eventos, y tendrá que realizar producción propia.

No obstante, no todo es oro lo que reluce. Según ha asegurado el consejero delegado de ADSLzone a Radio Intereconomía, para poder rentabilizar la operación cada cliente tendría que abonar entre unos 45 euros mensuales para cubrir los costes, una cantidad muy elevada para el precio actual.

Telefónica, no obstante, ha ganado en la puja a Mediapro, más tras advertir que no pagaría cualquier precio por hacerse con estos derechos. De hecho, insinuaba que los precios eran muy elevados en la anterior subasta, motivo por el que exigía una rebaja para acudir a la misma. El gigante de las telecomunicaciones en España tendrá ahora que crear contenido propio para cumplir con los requisitos, pero no sería un problema dada la experiencia en este tipo de espacios televisados.

Telefónica se ha adjudicado provisionalmente estos “derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División para las temporadas 2019/2020 a 2021/2022”.

Los lotes adjudicados a Actual Movistar Partidazo es la oferta de un partido de fútbol cada jornada de Primera, en abierto de pago, en exclusiva en primera selección, por lo que tendría derecho a elegir entre los partidos del Real Madrid y Barcelona. Además, podrá emitir los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División, en abierto o pago, y todos los resúmenes de los encuentros de ambas divisiones, pero no en exclusiva.

En otros lotes,BeIN Laliga se ha hecho con ocho partidos de cada jornada de Primera División de pago, en exclusiva, en tercera selección. Los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs) de pago, en no exclusiva. Resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva.

LaLiga, por su parte, podrá ofrecer los 11 partidos de Segunda en exclusiva, junto con la fase de ascenso a Primera y los resúmenes, aunque los dos últimos no serán en exclusiva.

LaLiga TV, por su parte, podrá ofrecer todos los encuentros de Primera y Segunda, de pago y para su difusión únicamente en establecimientos públicos (clientes no residenciales), en exclusiva. Los seis partidos de play-offs de pago, en no exclusiva. Resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva.

Vodafone y Orange no han acudido a esta subasta, pero podrá accederse al fútbol a través de Movistar, con un precio más bajo.