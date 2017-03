Telefónica buscará sus máximos históricos a largo plazo si sigue con esta tendencia

Telefónica sigue confirmando su tendencia alcista por medio de operaciones y acuerdos, según Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI.

Doblado ha comenzado hablando del papel de las resistencias, asegurando que “las resistencias no son para salir, esto es un error muy grave, para salir es porque quieres vender en el máximo, y esto suele llevar a la gente que ha comprado desde abajo a vender. Santander no tiene resistencias muy importantes, la zona de 4 euros es que me da igual si baja un euro ahora mismo”.

Además, ha hablado de OHL, “me parece que OHL viene a resumir lo que decíamos, tiene muy buena pinta pero hace tiempo que dio su mejor nivel de compra, nos hemos ido muy lejos. Yo si comprara OHL tendría que comprarla pensando a dos años y tomar un stop en 3, me puede compensar, la ecuación riesgo/beneficio no es muy buena pero puede que si llegue a su objetivo”.

Telefónica

“Eso nadie sabe hasta dónde puede llegar su cotización, pero ¿es barata?, en estas condiciones el mercado es alcista pero las condiciones también cambian, a mí me parece que va a seguir subiendo, y los 11 euros es una zona complicada, se tomará su tiempo. Le quedará poco margen desde un punto de vista técnico, ha tenido un rally excepcional. Creo que Telefónica llegará en su momento a marcar máximos históricos”.