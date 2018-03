Telefónica detalla el impacto negativo por las nuevas normas contables

Telefónica ha detallado el impacto negativo por las nuevas normas contables que han entrado en vigor el pasado 1 de enero. Tendrá un impacto del 0,5% en el resultado bruto de explotación y del 0,1% en los ingresos.

PUBLICIDAD

No obstante, ha considerado que la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de las nuevas normas contables (NIIF o IFRS, en inglés) no tendrá un impacto material en las cuentas de este 2018 ni afectará a sus objetivos. No obstante,

Según ha indicado la operadora en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Telefónica señala que en los últimos 18 meses (desde octubre de 2016) ha refinanciado 19.000 millones de euros, lo que equivale al 34% de su deuda financiera total.

Según la operadora, esta refinanciación ha fortalecido el balance de la compañía ante una posible subida de los tipos de interés. El vencimiento de la deuda se ha extendido, al pasar de una vida media de 6,4 años en 2016 a 9,3 años ahora.

PUBLICIDAD

El coste de la deuda se ha reducido, ya que se situó al cierre del pasado ejercicio en el 3,32%, 0,62 puntos menos que en diciembre de 2016. Además, ha aumentado el peso del tipo fijo, que ha pasado del 51% en 2016 al 71%. Según Telefónica, la liquidez actual de la compañía le permite cubrir los vencimientos de los próximos dos años, hasta el primer trimestre de 2020.

Según ha indicado la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, se ha incrementado la vida media de la deuda de 6,4 a 9,3 años en 5 años.

.Incluye la posición de efectivo y las líneas de crédito no utilizadas y las facilidades de crédito sindicado